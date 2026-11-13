В ЛНР планируется начать строительство аэропорта в 2028 году Минтранс ЛНР: строительство аэропорта в Луганске начнется в 2028 году

Москва13 ноя Вести.В Луганске планируется начать строительство аэропорта в 2028 году. Об этом сообщил ТАСС глава Минтранса Луганской Народной Республики (ЛНР) Альберт Апшев. По его словам, на эти цели предусмотрено федеральное финансирование.

В 2028 году начнутся непосредственно изыскательные работы и строймонтаж. К 2030 году по планам его открывать уточнил министр

Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщали, что в России в ближайшие пять лет должно вырасти число действующих аэропортов до 241, в том числе пять планируется открыть в Донбассе и Новороссии – в частности, в Мариуполе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне.