В Вологде приступили к строительству нового аэровокзального комплекса

В Вологде строят новый терминал аэропорта В Вологде приступили к строительству нового аэровокзального комплекса

Москва12 окт Вести.В Вологде приступили к строительству нового терминала аэропорта. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в мессенджере MAX.

Подрядчик работает над монтажом ограждения, временным электроснабжением и разработкой котлована.

Модернизация аэропорта — важная веха в истории Вологды и всего региона. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина возрождаем нашу воздушную гавань в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" отмечается в сообщении

Новый терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час. Современный аэропорт будет принимать среднемагистральные самолеты.

Уточняется, что историческое здание со знаменитой мозаикой будет сохранено.

Помимо этого, в этом году начнутся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы.