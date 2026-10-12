Москва12 октВести.В Вологде приступили к строительству нового терминала аэропорта. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в мессенджере MAX.
Подрядчик работает над монтажом ограждения, временным электроснабжением и разработкой котлована.
Модернизация аэропорта — важная веха в истории Вологды и всего региона. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина возрождаем нашу воздушную гавань в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система"отмечается в сообщении
Новый терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час. Современный аэропорт будет принимать среднемагистральные самолеты.
Уточняется, что историческое здание со знаменитой мозаикой будет сохранено.
Помимо этого, в этом году начнутся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы.