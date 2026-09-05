Аэровокзал в Богородском заработал на год раньше, пассажиропоток вырос втрое Новый аэровокзал в Богородском увеличил пропускную способность в три раза

Москва5 сен Вести.В селе Богородское Хабаровского края открылся новый аэровокзал, который позволил увеличить пропускную способность местного аэропорта в три раза - до 35 пассажиров в час. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в мессенджере MAX.

Объект ввели в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. В здании оборудованы комната матери и ребенка, современная досмотровая зона и зал выдачи багажа.

Вместе с главой Минтранса России и дальневосточными губернаторами по видеосвязи открыли в Богородском новый аэровокзал - на год раньше запланированного срока… Пропускная способность вырастет в три раза - до 35 пассажиров в час. Для жителей северного района, конечно, это существенное улучшение отметил Дмитрий Демешин

С февраля текущего года рейсы в Богородское выполняются три раза в неделю вместо двух. В 2026 году субсидируется 2,4 тысячи рейсов – на 330 больше, чем в 2025. Также ведется работа над возрождением аэропорта в Комсомольске-на-Амуре для запуска сообщения с отдаленными территориями.