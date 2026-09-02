Москва2 сенВести.Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Соответствующая публикация появилась в 15.19 по московскому времени в мессенджере MAX.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовотмечается в сообщении
Статус рейсов можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта.