Аэропорт в Нижнем Новгороде отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт в Нижнем Новгороде перешел на работу по согласованию Аэропорт в Нижнем Новгороде отправляет рейсы по согласованию

Москва2 сен Вести.Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Соответствующая публикация появилась в 15.19 по московскому времени в мессенджере MAX.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов отмечается в сообщении

Статус рейсов можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта.