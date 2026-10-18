Москва18 октВести.Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начинает подготовку к обслуживанию рейсов, сообщили в пресс-службе авиагавани в MAX.
Граждан, ожидающих вылета, попросили, отслеживать звуковые объявления в терминале.
Начинаем подготовку к обслуживанию рейсовсказано в сообщении
Ранее в пресс-службе сообщали, что в целях безопасности аэропорт временно не обслуживает рейсы, а расписание вылетов в ближайшие сутки будет скорректировано.
Пассажиров, находящихся в терминале, разместили в безопасных укрытиях и обеспечили дополнительными местами для ожидания.