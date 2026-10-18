Пулково готовится к обслуживанию рейсов на фоне ограничений

Аэропорт Пулково начинает подготовку к обслуживанию рейсов Пулково готовится к обслуживанию рейсов на фоне ограничений

Москва18 окт Вести.Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начинает подготовку к обслуживанию рейсов, сообщили в пресс-службе авиагавани в MAX.

Граждан, ожидающих вылета, попросили, отслеживать звуковые объявления в терминале.

Начинаем подготовку к обслуживанию рейсов сказано в сообщении

Ранее в пресс-службе сообщали, что в целях безопасности аэропорт временно не обслуживает рейсы, а расписание вылетов в ближайшие сутки будет скорректировано.

Пассажиров, находящихся в терминале, разместили в безопасных укрытиях и обеспечили дополнительными местами для ожидания.