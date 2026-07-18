Москва18 июлВести.Воздушная гавань Пулково Санкт-Петербурга обслуживает авиарейсы по согласованию, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванинаписали в Росавиации
Там также уточнили, что в расписании порта возможны изменения. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
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