Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию в связи с ограничениями

Аэропорт Пулково работает по согласованию Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию в связи с ограничениями

Москва18 июл Вести.Воздушная гавань Пулково Санкт-Петербурга обслуживает авиарейсы по согласованию, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написали в Росавиации

Там также уточнили, что в расписании порта возможны изменения. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о сбитом в регионе беспилотнике.