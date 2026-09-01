Москва1 сен Вести.Тестирование концепции "Тихий аэропорт" начато во вторник, 1 сентября, в петербургском аэропорту Пулково, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Специалисты ожидают, что благодаря этому в аэропорту станет тише.

Голосовых объявлений в терминале станет меньше. При этом по громкой связи по-прежнему будут сообщать о начале посадки и других обязательных статусах рейса говорится в публикации, размещенной в MAX

В пресс-службе Пулково подчеркнули, что подобный подход используется в ряде крупных аэропортов мира, за счет этого снижается шумовая нагрузка, а пребыванием пассажиров в терминале становится более комфортным.

Отмечается, что путешественники могут получить актуальную информацию в чат-боте Пулково в МАХ, на сайте аэропорта, на информационных экранах в терминале, у агентов по гостеприимству и на стойках информации.