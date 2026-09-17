Москва17 сен Вести."ВЭБ.РФ" (государственная корпорация развития - прим.ред.) дает госгарантии, чтобы компании могли реализовывать проекты, превышающие их капитал. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что в момент ставка может быть 20%, а по фабрике – 8-9%, а все остальное государство берет на себя, потому что понимает: ставка циклична, а проекты имеют длинный инвестиционный цикл.

"Фабрика проектного финансирования" – где мы даем, ну, по сути, гарантируем предсказуемую процентную ставку, долгосрочную для крупных проектов. То есть в момент 20%, допустим, а по фабрике 8-9%. Все остальное мы берем на себя, потому что понимаем, что ставка циклична, а проекты с длинным инвестиционным циклом, там же мы берем поручительство "ВЭБа" на некую часть, по сути, госгарантии на некоторую часть риска коммерческого, который позволяет компаниям стартануть или позволяет реализовывать проекты, которые выше их капитала пояснил Решетников

Ранее сообщалось, что уже определены основные направления развития финансового рынка на 2027-2029 год.