Москва25 нояВести.Поставленная президентом России задача перезапуска инвестиционного цикла должна быть реализована при активном участии региональных центров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести".
Для дальнейшего перезапуска инвестиционного цикла нужно активное участие регионов и участие муниципалитетов. Потому что на федеральном уровне идет донастройка инструментов, выделяются ресурсы; стыкуем эту регуляторику на правительственном уровне с Центральным Банком, меняем законодательство по многим направлениям вместе с Госдумой, с бизнесом. Но в конечном итоге сборка конкретного проекта - это вопрос уже регионаотметил глава Минэкономразвития
В ходе правительственного часа в Госдуме Решетников заявил, что проекты среднего масштаба в логистике, туризме и технологических отраслях станут источником роста в новом инвестиционном цикле.