Решетников заявил о необходимости участия регионов в перезапуске инвестцикла Решетников: для перезапуска инвестцикла нужно активное участие регионов

Москва25 ноя Вести.Поставленная президентом России задача перезапуска инвестиционного цикла должна быть реализована при активном участии региональных центров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести".

Для дальнейшего перезапуска инвестиционного цикла нужно активное участие регионов и участие муниципалитетов. Потому что на федеральном уровне идет донастройка инструментов, выделяются ресурсы; стыкуем эту регуляторику на правительственном уровне с Центральным Банком, меняем законодательство по многим направлениям вместе с Госдумой, с бизнесом. Но в конечном итоге сборка конкретного проекта - это вопрос уже региона отметил глава Минэкономразвития

В ходе правительственного часа в Госдуме Решетников заявил, что проекты среднего масштаба в логистике, туризме и технологических отраслях станут источником роста в новом инвестиционном цикле.