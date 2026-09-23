Решетников доложил Путину о переезде офисов крупных госкомпаний в регионы Решетников доложил Путину о переезде головных офисов госкомпаний в регионы

Москва23 сен Вести.Министр экономического развития РФ Максим Решетников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о переезде офисов крупных государственных компаний в регионы.

Глава государства проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

В ходе него министр рассказал, что в настоящий момент идет активное взаимодействие с предприятиями. Он подчеркнул, что под перемещением подразумевается не только смена регистрации головных офисов, но и перевод отдельных функций компаний и рабочих мест в регионы.

Цель переезда для компаний — это повышение эффективности за счет снижения издержек. Понятно, что расходы на оплату труда, на аренду офисов, на их содержание в регионах ниже, чем в столице. А для регионов это, ну, естественно, новые точки роста, новые налоги пояснил Решетников

При этом глава ведомства добавил, что переезд также требует серьезных инвестиций.