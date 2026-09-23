Решетников: в фокусе кабмина – переезд в регионы 8 крупных холдингов

Решетников назвал число крупных холдингов, которые переезжают из Москвы Решетников: в фокусе кабмина – переезд в регионы 8 крупных холдингов

Москва23 сен Вести.Правительство России внимательно следит за перемещением головных офисов восьми крупных холдингов в регионы, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр экономического развития Максим Решетников.

Он отметил, что процесс переезда не затронул предприятия оборонно-промышленного комплекса, поскольку ОПК сейчас объективно занят другими задачами, и нарушать рабочий ритм его предприятий опасно.

У нас в фокусе оказалось восемь крупных холдингов… Это компании РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО", "Зарубежнефть" сказал Решетников

Ранее Путин напомнил, что крупные государственные компании и корпорации переместят свои офисы из столицы в регионы, чтобы разгрузить Москву и дать развиваться экономике субъектов РФ.