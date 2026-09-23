Решетников сообщил о поддержке создания 32 промпарков в 18 регионах в августе Решетников: в августе поддержано создание 32 промпарков по федеральному проекту

Москва23 сен Вести.Минэкономразвития РФ в августе поддержало создание 32 промышленных парков в 18 российских субъектах в рамках федерального проекта. Об этом глава ведомства Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

По словам министра, в ближайшие два года регионам будет направлено около 13 миллиардов рублей на возведение новых объектов.

В августе мы завершили отбор и поддержали еще 32 промпарка в 18 субъектах тоже в рамках федерального проекта. Им направят почти 13 миллиардов рублей из федерального бюджета в ближайшие два года. По правилам средства регионы начнут получать с начала следующего года, и до этого им нужно будет подготовить площадки, получить положительное заключение госэкспертизы, заключить соглашение с резидентами и управляющими компаниями сообщил Решетников

Ранее министр заявил, что национальная модель условий ведения бизнеса должна стать одним из ключевых элементов плана структурных изменений российской экономики.