Москва17 сен Вести.Национальная модель условий ведения бизнеса должна стать одним из ключевых элементов плана структурных изменений российской экономики, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр экономического развития Максим Решетников.

Он рассказал, что находится внутри этой модели и что является для нее самым важным.

Национальная модель ведения условий бизнеса, которую по поручению президента мы активно реализуем вместе с правительством, с Агентством стратегических инициатив, - является одним из ядер плана структурных изменений экономики... Что внутри этой нацмодели? Это вопросы защиты прав собственности, вопросы, связанные с банкротством. Нам нужно обновить закон о банкротстве. Главное здесь – возможность реструктуризации задолженности на добанкротной стадии. То есть, когда предприятие хорошее, но, например, не рассчитало кредитную нагрузку, взяло слишком много кредитов или рассчитывало, что ставка пойдет вниз, а она вниз не пошла, - и надо списать часть долга. Тогда есть единые правила, часть долга списывают. Банки списывают, подрядчики списывают и так далее, но зато получают потом нормальное предприятие, которое нормально платит отметил Решетников

Министр привел в пример увеличение допустимого объема сверхурочной работы со 120 до 240 часов. По его словам, это позволяет предприятиям при появлении дополнительного заказа увеличить выпуск продукции, предложив сотрудникам дополнительную работу с двойной оплатой при их согласии.

Вопросы Трудового кодекса мы сейчас поменяли, та же сверхурочка 120-240 позволяет предприятиям, когда есть дополнительный заказ, предложить людям двойную оплату, если они согласны поработать чуть больше для того, чтобы больше продукции выпустить. Ну и достаточно много еще вопросов, там есть и законодательство по финансовым рынкам и по договорам инвестиционного товарищества. Много инвестиционных, специальных механизмов, за каждым из которых стоит там несколько конкретных проектов, которым это может помочь пояснил он

Решетников также отметил, что даже в условиях сложной ситуации с процентными ставками, доступностью капитала, валютным курсом и состоянием рынков инвесторы могут воспринимать изменения условий ведения бизнеса как сигнал о нормализации ситуации в экономике.