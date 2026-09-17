Москва17 сен Вести.Инвестиции в России необходимо в большей степени направлять на разработку собственных технологий и проекты, связанные с технологическим суверенитетом, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он также отметил, что импортозамещение должно быть "умным" - избирательным и экономически обоснованным.

Где бы мы хотели, чтобы они были? Первое – это все, что касается, конечно, вопросов технологического суверенитета, разработки собственных технологий. Скажем так, умного вот этого импортозамещения. Почему умного? Потому что нам, конечно, не везде надо все подряд импортозамещать, не все возможно, не все экономически целесообразно. То есть, нам нужно то импортозамещение, которое ведет к росту нашего благосостояния. С этой точки зрения мы хотим все больше проектов как раз поддержку проектов замкнуть на вопросы именно технологического суверенитета объяснил Решетников

Ранее экономисты назвали "семь столпов" будущей экономики России. Они предлагают с 2027 года перейти к модели, в которой основными источниками роста станут повышение отдачи труда и капитала.