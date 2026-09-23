Решетников о переезде компаний в регионы: сейчас опасно нарушать ритм работы ОПК

Решетников исключил перемещение компаний ОПК Решетников о переезде компаний в регионы: сейчас опасно нарушать ритм работы ОПК

Москва23 сен Вести.Перемещение рабочих мест в регионы России не затронет компании оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Решетников также рассказал о планах РЖД, "Аэрофлота", "Почты России", "Транснефти", "Россетей", "Роснефти", "Интер РАО" и "Зарубежнефти" по перемещению части рабочей силы в регионы РФ.

Мы... посоветовались и решили сейчас не трогать наш оборонно-промышленный комплекс, потому что компании заняты объективно другими задачами. Сейчас нельзя, опасно нарушать их ритм сказал министр

Он отметил, что компании, планирующие переместить рабочие места, имеют свои планы.