Москва23 сенВести.Перемещение рабочих мест в регионы России не затронет компании оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Решетников также рассказал о планах РЖД, "Аэрофлота", "Почты России", "Транснефти", "Россетей", "Роснефти", "Интер РАО" и "Зарубежнефти" по перемещению части рабочей силы в регионы РФ.
Мы... посоветовались и решили сейчас не трогать наш оборонно-промышленный комплекс, потому что компании заняты объективно другими задачами. Сейчас нельзя, опасно нарушать их ритмсказал министр
Он отметил, что компании, планирующие переместить рабочие места, имеют свои планы.