Решетников: в дискуссии по инфраструктуре есть запрос на экономический результат Решетников оценил дискуссию в Госдуме по инфраструктуре

Москва25 ноя Вести.У законодателей в обсуждении по развитию инфраструктуры в России есть запрос на экономические последствия. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам "правительственного часа", где обсуждалась реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Мне нравится в текущей дискуссии, то, что возникает очень четкий и осознанный запрос на экономические последствия и анализ экономических последствий тех решений, которые принимаются. Для нас это очень хорошо сказал он

По словам министра, в при таком формате обсуждения нет отложенных решений.

Мы иногда с ведомствами общаемся, говорим: "Ребят, это будет стоить столько и так повлияет на ситуацию". А там говорят: "Да ладно, когда это еще будет, через два-три года". К сожалению, сейчас у нас таких больших запасов нет заметил Решетников

Также в "правительственном часе" в Госдуме приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.