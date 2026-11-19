Москва19 нояВести.В правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей российской экономики под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Александра Новака. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
По ее информации, участники обсудили устойчивость функционирования критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа (ПФО). В мероприятии поучаствовали представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов.
В центре нашего внимания бесперебойная работа промышленности, энергетического комплекса, транспорта и логистики, объектов коммунального хозяйства и социальной сферысказал Мантуров
Уточняется, что в рамках заседания с докладами выступили главы Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.