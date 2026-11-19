В РФ прошло заседание по непрерывному функционированию ряда отраслей экономики В РФ обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов ПФО

Москва19 ноя Вести.В правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей российской экономики под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Александра Новака. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее информации, участники обсудили устойчивость функционирования критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа (ПФО). В мероприятии поучаствовали представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов.

В центре нашего внимания бесперебойная работа промышленности, энергетического комплекса, транспорта и логистики, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы сказал Мантуров

Уточняется, что в рамках заседания с докладами выступили главы Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.