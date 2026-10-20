Состоялось заседание совета по импортозамещению нефтегазового оборудования Мантуров и Новак провели заседание по замещению нефтегазового оборудования

Москва20 окт Вести.Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели в Санкт-Петербурге заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению. Об этом сообщили ИС "Вести" в аппарате Мантурова.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также представители профильных ведомств и отраслевых компаний.

Уточняется, что участники обсудили обеспечение технологического суверенитета российской нефтегазовой отрасли, а также реализацию программы стандартизации в нефтегазовой и химической отраслях. Отдельное внимание в ходе заседания было уделено межотраслевому оборудованию, технологиям и подходам к их тиражированию в различных отраслях промышленности.