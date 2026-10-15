Москва15 окт Вести.Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров провел первое заседание Наблюдательного совета системы международных расчетов А7, сообщили ИС "Вести" в его аппарате.

В заседании приняли участие министр энергетики России Сергей Цивилев, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, заместитель директора Росгвардии Василий Сонин, а также руководители других министерств и ведомств, председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор.

Как напомнили в аппарате зампреда правительства, Наблюдательный совет А7 создан в качестве консультативного экспертного органа, объединяющего представителей государства и бизнеса для совместной проработки экономических, финансовых, технологических и иных вопросов. В рамках его заседаний планируется обсуждать темы развития международных расчетов и повышения устойчивости расчетной инфраструктуры страны.

Ранее Фрадков назвал систему международных расчетов формой "мягкой силы", которая используется для контроля за проведением сделок и расчетов.