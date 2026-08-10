Москва10 авг Вести.Система трансграничных платежей стала инструментом "новой войны". Об этом заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

По его словам, которые приводит РБК, мир движется к "глобальному сдвигу", в результате которого формируется новая система.

Весь мир столкнулся с тем, что тема расчетов оказалась самой сложной в мире финансов. Это, по сути, инструмент "новой войны" сказал глава ПСБ

Фрадков назвал систему международных расчетов формой "мягкой силы", которая используется для контроля за проведением сделок и расчетов. По его словам, крупнейшие американские банки за последние десятилетия создали понятную и прозрачную систему, однако она представляет собой крупный бизнес и фактически действует в условиях олигополии.

Эти изменения подтолкнули ПСБ к созданию системы А7. Ее задачей Фрадков назвал формирование собственной расчетной инфраструктуры, которая позволит проводить международные операции независимо от внешних ограничений.