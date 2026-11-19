Москва19 ноя Вести.Россия намерена добиваться реализации договоренностей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе путем снижения торговых барьеров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в комментарии РБК.

Он отметил, что на саммите АТЭС было подтверждено стремление к сохранению открытых торговых коридоров и бесперебойного движения товаров первой необходимости.

Речь [идет] не только об энергоресурсах, но и продовольствии, сельхозпродукции, удобрениях. В дальнейшем будем добиваться практической реализации этих договоренностей, в том числе через минимизацию барьеров и упрощение торговли сказал Решетников

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости устранить барьеры, препятствующие торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).