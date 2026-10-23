Москва23 октВести.В России продолжается работа по созданию правильных инструментов и стимулов для граждан, чтобы они больше инвестировали в рынки капитала. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
По его словам, развитие фондового рынка – это ключевая задача.
Сейчас рынок довольно волатильный, но нам нужно продолжать работать над тем, чтобы создавать правильные инструменты, создавать правильные стимулы, чтобы эмитенты выходили на рынок, чтобы для граждан и для инвесторов было выстроено доверие инвестировать в рынки капитала. И вот этим мы будем заниматься, вне зависимости от внешних каких-то потрясений, от внешней волатильностирассказал он
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что при развитии системы особых экономических зон важно создать механизм проницаемости, который позволит инвесторам переходить между такими зонами разных стран.