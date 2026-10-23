В Минфине РФ сообщили о работе по выстраиванию доверия к рынкам капитала

Минфин РФ работает над тем, чтобы граждане больше инвестировали в рынки капитала В Минфине РФ сообщили о работе по выстраиванию доверия к рынкам капитала

Москва23 окт Вести.В России продолжается работа по созданию правильных инструментов и стимулов для граждан, чтобы они больше инвестировали в рынки капитала. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

По его словам, развитие фондового рынка – это ключевая задача.

Сейчас рынок довольно волатильный, но нам нужно продолжать работать над тем, чтобы создавать правильные инструменты, создавать правильные стимулы, чтобы эмитенты выходили на рынок, чтобы для граждан и для инвесторов было выстроено доверие инвестировать в рынки капитала. И вот этим мы будем заниматься, вне зависимости от внешних каких-то потрясений, от внешней волатильности рассказал он

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что при развитии системы особых экономических зон важно создать механизм проницаемости, который позволит инвесторам переходить между такими зонами разных стран.