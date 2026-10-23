Минфин РФ: для фондового рынка есть много возможностей, не связанных с санкциями

В Минфине высказались о развитии российского фондового рынка Минфин РФ: для фондового рынка есть много возможностей, не связанных с санкциями

Москва23 окт Вести.В настоящий момент для российского фондового рынка существует много возможностей, не связанных с санкциями. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

По его словам, санкции представляют собой ограничитель в том числе мировой торговли и конкуренции.

Конечно, где-то эти ограничения будут на нас действовать, но сейчас существует огромное количество возможностей, которые не связаны с ними. Например, расчеты в национальных валютах или прямое соединение инфраструктуры финансового рынка. То есть нет необходимости выходить вне наших торговых партнеров, использовать какую-то западную инфраструктуру. И это уже работает без всяких ограничений сказал Чебесков

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественный фондовый рынок функционирует устойчиво и надежно, При этом, обратил внимание глава государства, поставленные перед ним задачи пока решены не в полной мере.