В Минфине РФ объяснили значение объединения рынков капитала Евразийского региона Минфин РФ: в объединении рынков капитала в Евразии есть экономический смысл

Москва23 окт Вести.В объединении рынков капитала в Евразийском регионе есть огромный экономический смысл, что позволит упростить доступ для эмитентов и инвесторов на российский рынок. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

По его мнению, развитие фондового рынка и в целом рынка капитала в Евразийском регионе – это стратегическая задача.

Мы считаем, что в рынках капитала действует эффект масштаба. То есть, чем больше рынок, чем он глубже, тем более эффективнее он работает. Поэтому есть огромный экономический смысл нам в какой-то степени объединяться. То есть это значит объединять инфраструктуру, проще проводить платежи, проводить расчеты по ценным бумагам, проще делать доступ для эмитентов и для инвесторов на наши рынки сообщил Чебесков на полях XIX Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле

Также он отметил, что Минфин сегодня ведет работу над тем, чтобы россияне больше инвестировали в рынки капитала.