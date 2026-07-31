Эксперт объяснил позитивный настрой на фондовом рынке РФ Эксперт рассказал о позитивном настроении инвесторов на фондовом рынке РФ

Москва31 июл Вести.На фондовом рынке в РФ сохраняется позитивный настрой благодаря хорошей отчетности компаний, которая часто оказывается лучше ожиданий. Об этом ИС "Вести" рассказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Он добавил, что основным фактором риска для фондового рынка в РФ остается геополитика.

Хорошая отчетность многих компаний является фактором поддержки фондового рынка. Отчетность находится в самом разгаре, и компании продолжат отчитываться за первое полугодие, но большинство компаний отчитываются лучше ожиданий. Это поддерживает как их корретировки, так и в целом позитивный сентимент на российском фондовом рынке, хотя геополитика по-прежнему остается фактором, основным фактором риска для российского фондового рынка заявил Суверов

Ранее директор по инвестициям "УК РенКап" Илья Голубов рассказал о факторах, влияющих на рынок акций в РФ. Он указал, что это отсутствие притока новых денежных средств, а также геополитика.