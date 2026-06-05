Оживление рынков в России может произойти в сентябре-октябре этого года Председатель АФК "Система" сообщил, когда может произойти оживление рынков в РФ

Москва5 июн Вести.Оживление рынков в России может произойти в сентябре-октября этого года. Такое мнение председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков высказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях ПМЭФ.

Сентябрь-октябрь. Если в сентябре-октябре рынки не живут, значит это будет в следующий год или через год. Это не принципиальный вопрос. У нас нет по этому вопросу каких-то целевых установок. У нас есть possibility (возможность – Прим. ред.), что компании готовы и не более сказал Евтушенков

Также он назвал первичное публичное размещение акций (IPO) лишь одним из способов привлечь инвестиции, однако не самым удачным. По его словам, для АФК "Система" процедура выхода компаний на IPO уже стала рутиной, которой предшествует целый ряд стадий работы.