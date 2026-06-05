Москва5 июн Вести.Первичное публичное размещение акций (IPO) - лишь один из способов привлечь инвестиции, однако не самый удачный, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

В то же время он отметил, что для АФК "Система" процедура выхода компаний на IPO уже стала рутиной, которой предшествует целый ряд стадий работы.

Выходить или не выходить - это вопрос такой очень сложный, потому что все, кто собираются выходить и имеют опыт, они ищут окно возможностей. Будет в этом году осенью окно возможностей - что-то выведем, не будет окна возможностей - не выведем. IPO - это не самоцель и никогда не было самоцелью. Это один из способов, кстати, не самый удачный, привлечения денег сказал Евтушенков

В конце марта министр финансов России Антон Силуанов предложил компаниям РФ задуматься о выходе на первичное или вторичное публичное размещение акций, поскольку эти инструменты - хороший источник для инвестиций и развития.