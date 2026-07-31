Москва31 июл Вести.На рынок акций в РФ влияют высокие ставки, а также отсутствие притока новых денег из-за геополитических факторов. Об этом ИС "Вести" рассказал директор по инвестициям "УК РенКап" Илья Голубов.

Он добавил, что на рынке сейчас происходит перетекание денег из одной отрасли в другую.

В первую очередь сейчас на рынок акций влияют очень высокие ставки, плюс геополитика: нет большого притока новых денег. И по сути своей, если мы говорим про рынок акций, то это перетекание денег из одних акций в другие. Нефть начинает расти, идет приток в акции нефтегазового сектора из каких-то других отраслей. Нефть падает, из нефтегазового сектора уходят деньги и переходят в другие. Поэтому здесь я бы сказал, что, например, если мы говорим про экономику, то, разумеется, понижение ключевой ставки будет способствовать повышению интереса к акциям. Если же мы говорим про какие-то более глобальные вещи, то здесь, наверное, новости положительные с геополитического фронта рассказал Голубов

Ранее сообщалось, что акции компании "ЕвроТранс", владеющей сетью АЗС "Трасса", взлетели на 101%. Толчком стало то, что с 21 июля был введен запрет на короткие позиции акций компании.