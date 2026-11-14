В МИД РФ призвали выстроить общеконтинентальную систему безопасности в Евразии МИД РФ: Москва выступает за общеконтинентальный контур безопасности в Евразии

Москва14 ноя Вести.Москва выступает за создание общеконтинентального контура безопасности в Евразии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в ходе экспертного семинара ПИР-центра.

По словам дипломата, которые приводит ТАСС, российская сторона открыта к тому, чтобы в инициативе участвовали все заинтересованные страны, включая государства ЕС и НАТО, готовые отказаться от враждебной политики. Он также подчеркнул, что инициатива не направлена против кого-либо.

Мы видим будущую систему безопасности в Евразии как общеконтинентальный контур с привлечением всех заинтересованных стран сказал он

Трофимов подчеркнул, что инициатива призвана обеспечить устойчивое развитие континента, не дать очагам напряженности перерасти в масштабные конфликты и исключить опасное соперничество мировых держав и региональных лидеров.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, безопасность в Европе была бы значительно выше, если бы не деятельность НАТО.