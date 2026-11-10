Захарова озвучила компоненты безопасности в многополярном мире Захарова: безопасность в мире обеспечивает уважение стран друг к другу и к праву

Москва10 ноя Вести.Ключевыми компонентами безопасности в многополярном мире можно назвать уважение стран к международному праву и друг к другу, а также понимание взаимосвязанности всех мировых процессов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, основы безопасности в многополярном мире опираются на множество компонентов.

На мой взгляд, самое главное - это, конечно, понимание взаимосвязанности всех процессов в мире, в том смысле, что нельзя обеспечивать безопасность одних за счет безопасности других. А во-вторых, это чрезвычайно плотно сопряжено с понятием уважения друг к другу, вне зависимости от масштабов стран, их территориальных объемов, каких-то других показателей. Просто уважение и, конечно, уважение к закону, к международному праву, к человечности, к законам истории, которые нельзя отменять и переписывать, иначе они повторятся только еще с большей силой отметила Захарова

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет свой документ, который описывает, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, и который будет учитывать интересы всех сторон.