Захарова напомнила об обязанности дипломатов защищать россиян за рубежом

Захарова напомнила об обязанности дипломатов защищать граждан России за границей Захарова напомнила об обязанности дипломатов защищать россиян за рубежом

Москва17 окт Вести.Российские дипломатические представительства несут прямую и безусловную обязанность обеспечивать безопасность и отстаивать законные интересы граждан РФ за пределами страны вне зависимости от обстоятельств. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат напомнила о базовых нормах Конституции РФ, которые гарантируют гражданам защиту и государственное покровительство за границей, определяя соблюдение их прав в качестве неотъемлемого долга органов власти.

Захарова также указала на Концепцию внешней политики страны, относящую поддержку соотечественников к стратегическим государственным задачам и ключевым национальным интересам.

Кроме того, представитель МИД сослалась на Консульский устав РФ, прямо закрепляющий за консульскими работниками приоритетную функцию защиты прав отечественных физических и юридических лиц за рубежом.

Аналогичные обязанности установлены для абсолютного большинства иностранных дипломатических и консульских служб заключила Захарова

Ранее россиян призвали взвешивать риски при планировании поездки за рубеж.