Москва17 октВести.Российские дипломатические представительства несут прямую и безусловную обязанность обеспечивать безопасность и отстаивать законные интересы граждан РФ за пределами страны вне зависимости от обстоятельств. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат напомнила о базовых нормах Конституции РФ, которые гарантируют гражданам защиту и государственное покровительство за границей, определяя соблюдение их прав в качестве неотъемлемого долга органов власти.
Захарова также указала на Концепцию внешней политики страны, относящую поддержку соотечественников к стратегическим государственным задачам и ключевым национальным интересам.
Кроме того, представитель МИД сослалась на Консульский устав РФ, прямо закрепляющий за консульскими работниками приоритетную функцию защиты прав отечественных физических и юридических лиц за рубежом.
Аналогичные обязанности установлены для абсолютного большинства иностранных дипломатических и консульских службзаключила Захарова
Ранее россиян призвали взвешивать риски при планировании поездки за рубеж.