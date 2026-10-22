Минпромторг: до конца 2026 года продажи АвтоВАЗа могут снизиться на 20-25%

Продажи АвтоВАЗа до конца года могут снизиться на четверть Минпромторг: до конца 2026 года продажи АвтоВАЗа могут снизиться на 20-25%

Москва22 окт Вести.Производство и продажи АвтоВАЗа могут сократиться примерно на 20-25%. Об этом заявил «Интерфаксу» замдиректора департамента по автомобильной промышленности и ж/д машиностроению Минпромторга Дмитрий Клементьев, передает "Интерфакс".

За девять месяцев льготные кредиты помогли продать в России 123 тыс. машин, льготный лизинг - 54,8 тыс. единиц техники. В частности, продажи Lada выросли на 0,4%, до 244,6 тысяч следует из данных ведомства

Однако, как сообщал Минпромторг, к концу третьего квартала 2026 года были исчерпаны бюджетные лимиты на льготные автокредиты и лизинг. На субсидии льготным категориям граждан на отечественные машины в 2027–2028 годах предлагается выделить по 7 млрд рублей ежегодно. Ранее бюджет предусматривал на эти годы по 20 млрд рублей.