Москва22 октВести.Производство и продажи АвтоВАЗа могут сократиться примерно на 20-25%. Об этом заявил «Интерфаксу» замдиректора департамента по автомобильной промышленности и ж/д машиностроению Минпромторга Дмитрий Клементьев, передает "Интерфакс".
За девять месяцев льготные кредиты помогли продать в России 123 тыс. машин, льготный лизинг - 54,8 тыс. единиц техники. В частности, продажи Lada выросли на 0,4%, до 244,6 тысячследует из данных ведомства
Однако, как сообщал Минпромторг, к концу третьего квартала 2026 года были исчерпаны бюджетные лимиты на льготные автокредиты и лизинг. На субсидии льготным категориям граждан на отечественные машины в 2027–2028 годах предлагается выделить по 7 млрд рублей ежегодно. Ранее бюджет предусматривал на эти годы по 20 млрд рублей.