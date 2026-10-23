Москва23 октВести.АвтоВАЗ за свой собственный счет субсидирует ставки по автокредитам на ряд требующих поддержки спроса моделей бренда Lada. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в Санкт-Петербурге на форуме-выставке "Российский промышленник".
Это делается на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга, отмечает ТАСС. О досрочном освоении заложенных на 2026 год бюджетных средств на программы льготного автокредитования и автолизинга в 20 и 30 миллиардов рублей соответственно ранее проинформировал Минпромторг России.
Мы уже используем этот подход в виде определенных акций при поддержке отдельных продуктов, отдельных моделейзаявил Максим Соколов о субсидиях со стороны АвтоВАЗа
Сколов пояснил, что для автопроизводителя это обходится дорого, так как АвтоВАЗу приходится сокращать другие программы, чтобы поддержать объемы продаж и производства.
Мы видим, что в октябре динамика рынка, по крайней мере в нашем сегменте, чуть хуже, чем в сентябредобавил он
В сентябре в России продано 32,3 тысячи новых автомобилей Lada. Максим Соколов не уверен, что в октябре удастся преодолеть 30-тысячную планку по количеству проданных машин. При этом сентябрь стал лучшим месяцем по продажам, а за девять месяцев было реализовано 244,6 тысячи машин. Таким образом прирост составил 0,4%.
Президент АвтоВАЗа отметил, что китайские автопроизводители в России активно используют механизм субсидирования ставок за счет дешевых кредитов в КНР по ставке 3% годовых. Это, по словам топ-менеджера, позволяет автопроизводителям финансировать масштабные маркетинговые программы, предлагая на российском рынке практически нулевую рассрочку.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов протестировал новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut в цвете "Эмеральд". Он отметил, что это комфортный автомобиль. Впечатлениями от поездки он поделился на видео, опубликованном в Telegram-канале АвтоВАЗа.