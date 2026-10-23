АвтоВАЗ поддержит спрос на Lada субсидией по автокредитам Соколов: АвтоВАЗ субсидирует ставки на ряд моделей для поддержки спроса

Москва23 окт Вести.АвтоВАЗ за свой собственный счет субсидирует ставки по автокредитам на ряд требующих поддержки спроса моделей бренда Lada. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в Санкт-Петербурге на форуме-выставке "Российский промышленник".

Это делается на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга, отмечает ТАСС. О досрочном освоении заложенных на 2026 год бюджетных средств на программы льготного автокредитования и автолизинга в 20 и 30 миллиардов рублей соответственно ранее проинформировал Минпромторг России.

Мы уже используем этот подход в виде определенных акций при поддержке отдельных продуктов, отдельных моделей заявил Максим Соколов о субсидиях со стороны АвтоВАЗа

Сколов пояснил, что для автопроизводителя это обходится дорого, так как АвтоВАЗу приходится сокращать другие программы, чтобы поддержать объемы продаж и производства.

Мы видим, что в октябре динамика рынка, по крайней мере в нашем сегменте, чуть хуже, чем в сентябре добавил он

В сентябре в России продано 32,3 тысячи новых автомобилей Lada. Максим Соколов не уверен, что в октябре удастся преодолеть 30-тысячную планку по количеству проданных машин. При этом сентябрь стал лучшим месяцем по продажам, а за девять месяцев было реализовано 244,6 тысячи машин. Таким образом прирост составил 0,4%.

Президент АвтоВАЗа отметил, что китайские автопроизводители в России активно используют механизм субсидирования ставок за счет дешевых кредитов в КНР по ставке 3% годовых. Это, по словам топ-менеджера, позволяет автопроизводителям финансировать масштабные маркетинговые программы, предлагая на российском рынке практически нулевую рассрочку.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов протестировал новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut в цвете "Эмеральд". Он отметил, что это комфортный автомобиль. Впечатлениями от поездки он поделился на видео, опубликованном в Telegram-канале АвтоВАЗа.