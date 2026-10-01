Продажи Lada в сентябре стали рекордными за год

Продажи Lada в сентябре стали лучшими за год Продажи Lada в сентябре стали рекордными за год

Москва1 окт Вести.В сентябре 2026 года "АвтоВАЗ" реализовал 32,3 тыс. автомобилей LADA, что является лучшим результатом в 2026 году, сообщили в пресс-службе компании в MAX.

Продажи выросли на 9,4% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 10,6% по сравнению с августом текущего.

По итогам сентября 2026 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ составили 32 310 единиц, что является лучшим результатом года сказано в сообщении

По данным компании, наибольшим спросом за месяц пользовалась LADA Granta. В сентябре было реализовано 11798 машин, что на 5,4%, чем месяцем ранее. Продажи LADA Iskra и LADA Vesta составили 3711 и 5530 автомобилей соответственно, что также превосходит августовский результат.