Соколов заявил, что продажи Lada Azimut начнутся с декабря Соколов: продажи Lada Azimut начнутся с декабря

Москва19 ноя Вести.Продажи автомобиля Lada Azimut начнутся во всех дилерских центрах России с первых чисел декабря. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на полях "Транспортной недели".

Соколов заявил, что на "Транспортной неделе" АвтоВАЗ представляет автомобиль Lada Azimut, производство которого было запущено на конвейере в Тольятти в сентябре 2026 года.

Уже буквально с первых чисел декабря практически во всех дилерских центрах нашей страны начнутся продажи этого автомобиля, современного, отвечающего самым притязательным требованиям и запросам наших клиентов сказал Соколов

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что стоимость автомобиля Lada Azimut в базовой комплектации составит порядка двух миллионов рублей.

20-я "Транспортная неделя" проходит в Гостином дворе в Москве с 14 по 20 ноября. Центральное событие "Транспортной недели" - XX Международный форум и выставка "Транспорт России".