АвтоВАЗ начал испытания двух версий Lada Azimut - с турбомотором и гибридом Соколов: АвтоВАЗ тестирует Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем

Москва25 сен Вести.На АвтоВАЗе уже испытывают будущие модификации кроссовера Lada Azimut. Сейчас тестируются модели кроссовера с гибридной силовой установкой и турбомотором. Об этом глава компании Максим Сколов заявил в Тольятти во время запуска серийного производства автоновинки.

Мы не останавливаемся на достигнутом... Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда Lada, самых локализованных автомобилей на российском рынке пояснил Соколов

25 сентября на автозаводе в Тольятти запущена серийная сборка новой флагманской модели Lada Azimut. До конца года будет собрано несколько тысяч автомобилей этой модели. До конца ноября первые машины этой марки поступят к автодилерам. Цена не называется, но Соколов заверил, что она будет установлена по нижней планке соответствующего сегмента. Производственный план на 2027 год рассчитан на сборку 20 тысяч кроссоверов со стильным дизайном, которые спроектированы на платформе Lada Vesta.

С началом производства Lada Azimut работников автозавода поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что создание этого автомобиля стало результатом слаженного труда талантливого коллектива конструкторов, инженеров, дизайнеров, специалистов разных профессий. Это, по мнению главы государства, станет заметным вкладом в дальнейшее развитие российской автомобильной промышленности.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов намерен приобрести для себя новый кроссовер Lada Azimut.