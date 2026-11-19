Москва19 ноя Вести.Новый отечественный кроссовер Lada Azimut предназначен для широкого спектра клиентов, основной упор сделан на молодое поколение и семьи с детьми. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов.

Забота о молодых и семейных людях поставлена во главу угла политики компании, отметил он.

Наш отечественный автомобиль будет дешевле китайских аналогов. И наш автомобиль - для самого широкого спектра клиентов Lada. Хотя мы сделали фокус на более молодое поколение, но в том числе и на семьи уже даже с двумя детьми. Здесь вполне комфортно для пассажиров второго ряда. И наша забота о клиентах Lada, в том числе о людях, как семейных, так и молодых, поставлена во главу угла нашей политики рассказал Соколов

В конце сентября в Тольятти стартовало серийное производство флагманского кроссовера Lada Azimut. Продажи нового автомобиля начнутся в конце года. К этому времени предприятие намерено произвести первые несколько тысяч автомобилей.