В Тольятти началось серийное производство кроссовера Lada Azimut АвтоВАЗ начал серийное производство своего флагманского кроссовера Lada Azimut

Москва25 сен Вести.Автомобильный концерн АвтоВАЗ запустил в серию свой флагманский кроссовер Lada Azimut, передает ТАСС.

Для модели было создано около тысячи оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа

У кроссовера модернизированными двигателями производства АвтоВАЗа двух типов. Двигатель объемом 1,6 и мощностью 120 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. А двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 132 л. с.. - с бесступенчатым вариатором.

В перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач, обещают в автоконцерне. На АвтоВАЗе уже испытывают будущие модификации кроссовера.

Конструкция кроссовера Lada Azimut включает ряд опций и систем, которые впервые применяются в модельном ряду Lada уточнили в АвтоВАЗе"

Вот только самые основные: обогрев передних ветровых стекол и зеркал, панорамная крыша с люком, электрорегулировка кресла водителя, боковые шторки, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль с двумя зонами, электропривод двери багажника и стояночный электротормоз.

Впервые кроссовер Lada Azimut был показан на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года.