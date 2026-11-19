Москва19 ноя Вести.Мультимедийный голосовой помощник, обогрев боковых стекол, панорамная крыша и просторный салон – эти и другие преимущества нового отечественного кроссовера Lada Azimut продемонстрировал ИС "Вести" глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

На передней панели в салоне размещена мультимедийная система с предустановленными вариантами общения с голосовыми помощниками, которая позволяет управлять различными функциями автомобиля.

Посмотрите на новый семейный дом, красивый салон, торпеда с мультимедийным экраном, в том числе с предустановленными различными вариантами общения с голосовыми помощниками… Установлен транспондер госкомпании "Автодор", который получает в режиме онлайн информацию о состоянии дорог… Поддержка голосового помощника уже используется на наших флагманских моделях Vesta, Aura и даже Iskra, но вот здесь она сделана в партнерстве со "Сбером", и можно управлять не только мультимедийной системой, но и в том числе различными функциями автомобиля рассказал Соколов

Также в Lada Azimut предусмотрен обогрев передних боковых стекол, что является новинкой в масштабах мирового автопрома, отметил он.

Можно увидеть многослойность этого стекла. Оно порядка трех-четырех миллиметров, и между стеклами боковыми сделана специальная прослойка, которая обеспечивает подогрев при необходимости… Зеркала-то уже у многих автомоделей подогреваются, а вот что касается подогрева боковых стекол, то это действительно новинка по масштабам мирового автопрома добавил Соколов

Кроме того, АвтоВАЗ впервые сделал панорамную крышу в серии моделей Lada.

А что касается панорамной крыши, то впервые отечественные автомобили применили такую технологию, причем сварка крыши происходит непосредственно высокороботизированными комплексами, специально установленными для этой операции на конвейерных АвтоВАЗа. [Раньше] не было ни панорамных крыш, ни автоматического открывания багажника электрического и много других опций, таких как многофункциональный руль подытожил он

Также Соколов уточнил, что продажи кроссовера Lada Azimut начнутся во всех дилерских центрах России с первых чисел декабря