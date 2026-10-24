Цена Lada Azimut в базовой комплектации может составить около 2 млн рублей Автоэксперт Кадаков: базовая комплектация Lada Azimut обойдется в 2 млн рублей

Москва24 окт Вести.Стоимость автомобиля Lada Azimut в базовой комплектации составит порядка 2 миллионов рублей. Модель, как ожидается, может выйти на рынок в конце ноября - начале декабря, указал автоэксперт Максим Кадаков в беседе с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Они провели тест-драйв нового серийного кроссовера "Автоваза" Lada Azimut и обсудили перспективы модели, рассказали в Ростехе. Автоэксперт указал, что окончательная стоимость пока не обозначена, а цена базовой комплектации, по его мнению, составит около 2 миллионов рублей, и поинтересовался у Чемезова, будут ли покупатели у такого автомобиля.

При такой цене точно будут брать. Покупатели разные придут — и молодежь, и люди в возрасте, и нынешние владельцы автомобилей Lada, а кто-то с иномарок пересядет сказал Чемезов, слова которого привели в пресс-службе Ростеха

Кадаков также отметил, что Lada Azimut выведут на рынок в конце ноября - начале декабря.