Москва20 ноя Вести.Весь актуальный модельный ряд автомобилей Lada будет доступен по возобновленной программе льготного автокредитования, в том числе и новая Lada Azimut, чьи продажи должны начаться в декабре. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Он напомнил, что для получения кредита машина должна выпускаться в России, иметь не менее 3000 баллов локализации и стоить не дороже двух миллионов рублей.

Базовые требования для машин с ДВС остались прежними: машина не должна стоить дороже двух миллионов рублей. Поэтому в основном сюда подпадают все автомобили Lada… Это и Granta, и обе NIVA, и Largus, и Vesta. Там пока не фигурирует только Azimut. Могу по секрету сказать, что как только Azimut пойдет в продажу, то он туда так или иначе попадет сообщил Кадаков

Полный перечень автомобилей, доступных по программе льготного кредитования, будет формироваться постепенно, уточнил эксперт.

По всем остальным машинам мы ждем сообщений, потому что Минпромторг не готовит всеобъемлющий перечень. Каждая компания будет вводить свои автомобили, так сказать, по мере готовности, по мере подсчета баллов на 1 декабря, и поэтому весь этот перечень будет формироваться постепенно. К сожалению, на данный момент его нет добавил Кадаков

Программа льготного кредитования на автомобили отечественного производства возобновится в России с 1 декабря. На скидку могут рассчитывать в том числе врачи, педагоги, семьи с двумя и более детьми, участники СВО, покупатели гибридов и электрокаров.