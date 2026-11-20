Шесть моделей Lada включили в программу льготного автокредитования

До 2 миллионов рублей: 6 моделей Lada станут доступны по льготному автокредиту Шесть моделей Lada включили в программу льготного автокредитования

Москва20 ноя Вести.Шесть моделей Lada станут доступны с 1 декабря 2026 года по возобновленной государственной программе льготного автокредитования. Об этом сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Речь идет о Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus.

С 1 декабря 2026 года модельный ряд Lada доступен по возобновленной программе льготного автокредитования заявили в компании

Отмечается, что под действия программы попали также метановая версия Vesta и специальные версии Granta и Vesta с ручным управлением.

Покупка в кредит распространяется на автомобили российского производства с двигателями внутреннего сгорания стоимостью до двух миллионов рублей, а также уровнем локализации не менее 3 тысяч баллов.

Для участников специальной военной операции, получивших ранения в ходе боевых действий, скидка на автомобили с ручным управлением составит 40%.

Ранее сообщалось, что Lada Iskra оказалась самой дешевой в ремонте среди автомобилей по КАСКО.