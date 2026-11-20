Москва20 нояВести.Шесть моделей Lada станут доступны с 1 декабря 2026 года по возобновленной государственной программе льготного автокредитования. Об этом сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Речь идет о Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus.
С 1 декабря 2026 года модельный ряд Lada доступен по возобновленной программе льготного автокредитованиязаявили в компании
Отмечается, что под действия программы попали также метановая версия Vesta и специальные версии Granta и Vesta с ручным управлением.
Покупка в кредит распространяется на автомобили российского производства с двигателями внутреннего сгорания стоимостью до двух миллионов рублей, а также уровнем локализации не менее 3 тысяч баллов.
Для участников специальной военной операции, получивших ранения в ходе боевых действий, скидка на автомобили с ручным управлением составит 40%.
Ранее сообщалось, что Lada Iskra оказалась самой дешевой в ремонте среди автомобилей по КАСКО.