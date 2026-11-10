Lada Iskra признана самой доступной в ремонте моделью по КАСКО

Lada Iskra оказалась самой дешевой в ремонте среди автомобилей по КАСКО Lada Iskra признана самой доступной в ремонте моделью по КАСКО

Москва10 ноя Вести.Эксперты выяснили, какие машины обходятся дешевле всего в ремонте после аварии. На первом месте оказалась Lada Iskra - по КАСКО за нее в среднем платят 52 тысячи рублей. Об этом сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на данные "Росгосстраха".

Страховщики посчитали, какие машины самые дешевые при восстановлении после аварии... Лидером по дешевизне ремонта оказалась Lada Iskra... Средний чек составил 52 тысячи рублей говорится в публикации

Специалисты проанализировали статистику за первые шесть месяцев 2026 года. Средний чек по всем моделям составил 146 тысяч рублей.

Российские автомобили остались самыми доступными в ремонте: средняя выплата по ним по КАСКО – 90 тысяч рублей против 147 тысяч у китайских машин и 188 тысяч у автомобилей из Европы, Кореи, Японии и США.

После Lada Iskra в топе отечественных моделей - Lada Niva, Vesta, Granta и XRAY. Самыми дорогими в ремонте среди российских оказались кроссоверы российской сборки под новыми брендами: Tenet T8 - 182 тысячи рублей, Solaris HC - 134 тысячи, Xcite X-Cross 7 - 132 тысячи.

Среди китайских моделей дешевле всего восстанавливать Changan UNI-S, Haval H7 и Tank 300. Средняя выплата по Changan UNI-S составила 109 тысяч рублей. Среди привычных иномарок лидером по доступности ремонта стал Renault Duster - 107 тысяч рублей.

По ОСАГО отечественные автомобили также оказались наиболее доступными: средняя выплата по ним — 69 тысяч рублей против 93 тысяч у китайских марок и 95 тысяч у привычных иномарок. Дешевле всего ремонтировать возрастные Lada: "девятку" - 36 тысяч рублей, "пятерку" - 39 тысяч, "семерку" - 43 тысячи.