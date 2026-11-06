Москва6 ноя Вести.Самой продаваемой машиной, собранной в РФ, всегда была Lada Granta в силу надежности и доступности. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Среди других популярных у россиян авто эксперт назвал Haval Jolion, а также Tenet T4 и T7.

Номер один у нас всегда была Lada Granta в силу того, что она достаточно надежная, проверенная, пусть не самая современная, но вполне себе и при этом самая доступная по цене. И она у нас на первых местах всегда. Если дальше смотреть, то там несколько кроссоверов, собранных на российских заводах. Это Haval Jolion - это тульский завод компании, это Tenet T4 и T7, собранные, соответственно, на Калужском заводе компании. Потом идет несколько два варианта "Нивы", которые обновились в этом и прошлом году. LADA Niva Legend и Lada Niva Travel сообщил автоэксперт

Ранее в Минпромторге сообщали, что производство и продажи АвтоВАЗа могут сократиться примерно на 20-25% до конца года.