В сентябре на авторынке России появилось 26 новых моделей машин "Автостат": в сентябре российский авторынок пополнился 26 новыми марками машин

Москва5 окт Вести.Как сообщает автомобильное агентство "Автостат", в сентябре 2026 года на российском авторынке зарегистрировано 26 новых марок автомобилей, Помимо легковых авто в статистике новых моделей впервые появились машины других классов. Так, на рынок вышли один легкий коммерческий автомобиль, два средних грузовика и два пассажирских автобуса.

Этот результат стал рекордом для сентябрьской статистики и превзошел автопоказатели августа, когда было зарегистрировано 16 новых моделей.

Из всех легковых марок машин попавших в статистические данные сентября, "Автостат" отдельно упоминает первый в истории АвтоВАЗа кроссовер Lada Azimut, продажи которого начнутся в конце 2026 года.

По данным "Автостата", автомобили марки Lada лидируют и на рынке подержанных автомобилей России.