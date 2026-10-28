Volga впервые обогнала "Москвич" по продажам "Автостат": в октябре Volga впервые обошла по продажам "Москвич"

Москва28 окт Вести.Российский бренд Volga впервые обошел "Москвич" по продажам в октябре. Об этом директор агентства "Автостат" Сергей Целиков сообшил в своем Telegram-канале.

По его данным, за три недели с 5 по 25 октября Volga продла 793 машины, а бренд-конкурент – всего 694.

За последние три недели октября (5-25.10) было реализовано 694 автомобиля "Москвич" и 793 автомобиля "Волга". До сентября продажи "Москвича" были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил заявил Целиков

Он уточнил, что самой популярной моделью "Москвича" является самая доступная из них – "Москвич 3", построенная на базе JAC JS4. Около 80% продаж приходится именно на нее.

Среди автомобилей Volga фаворитом является флагманский кроссовер Volga K50, построенный на базе Geely Monjaro. Его выбирают более 50% покупателей.