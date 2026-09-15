"Автостат": Sollers впервые в 2026 г. возглавил рынок новых пикапов в России

Sollers возглавил рынок новых пикапов в России "Автостат": Sollers впервые в 2026 г. возглавил рынок новых пикапов в России

Москва15 сен Вести.Автомобили марки Sollers впервые в текущем году стали лидером рынка новых пикапов в России, за август было реализовано 339 таких машин.

Как сообщает агентство "Автостат", августовский объем реализации российского бренда Sollers в сегменте пикапов составил 339 экземпляров​​​.

В последний раз он первенствовал тут в декабре прошлого года, а в июле находился всего лишь на третьей строчке марочного рейтинга сообщили в агентстве

Следующие три позиции по итогам августа заняли китайские марки: GWM (331 машина), JAC (294) и Foton (241).

С начала года в России было продано 13,3 тысячи новых пикапов, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. По итогам августа было реализовано 1 897 новых пикапов, что на 13,7% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает РИА Новости.