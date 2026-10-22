Новый автобренд Jeland продал в России более 10 тысяч автомобилей

Новый автобренд из России продал более 10 тысяч автомобилей Новый автобренд Jeland продал в России более 10 тысяч автомобилей

Москва22 окт Вести.Продажи машин нового российского автобренда Jeland преодолели рубеж в 10 тысяч автомбилей. Юбилейным стал темно-изумрудный кроссовер Jeland J6 в максимальной комплектации "Престиж", сообщила пресс-служба компании.

Российский автобренд Jeland создан холдингом "АГР " и китайской компанией Defetoo. Производство кроссоверов Jeland J6 по полному циклу налажено на автозаводе холдинга в Шушарах под Санкт-Петербургом.

Jeland J6 AWD оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач упомянуто в пресс-релизе

Эта модель стала локомотивом продаж новой российской автомарки. На нее в сентябре пришлось 77% продаж бренда. Продажи в сентябре по сравнению с июнем почти утроились. В июне было приобретено 1053 автомобиля, а в сентябре россияне купили уже 2720 кроссоверов.

Семейство T4L машиной с полным приводом расширил российский атобренд Tenet. Его производство по полному циклу налажено на автозаводе холдинга "АГР" в Калуге.

В сентябре российский авторынок демонстрировал умеренный рост. Лидером продаж осталась Lada. На продажи ее машин приходится четверть рынка. Второе и третье место заняли Haval и Tenet. В топ-10 вошли Geely, Changan, Mazda, Jetour, Toyota и Jeland. Продажи выросли почти на 16%, а Tenet - в пять раз. За девять месяцев этого года Tenet увеличил продажи в 37,3 раза.