"За рулем": в России объявили цены на новый кроссовер Tenet Plus L4

Объявлены цены на кроссовер Tenet Plus L4 с прищуром дикой кошки "За рулем": в России объявили цены на новый кроссовер Tenet Plus L4

Москва8 сен Вести.Российский бренд Tenet объявил цены на новый кроссовер Plus L4. В продажу скоро поступят две версии машины – "Стайл" с ценой 2 миллиона 540 тысяч рублей и "Элегант" за 2 миллиона 690 тысяч рублей.

В начальную комплектацию "Стайл" входят круиз-контроль, системы стабилизации ABS, ESP, TCS, ассистент при спуске и подъеме. Машина оснащается цифровой панелью с диагональю 8,8 дюйма, а также имеет вертикальный 13,2-дюймовый тачскрин экран. В базовую версию включены в дистанционный запуск мотора и зимний пакет с обогревом кресел и руля.

Для "Элеганта" добавлены панорамный люк с электроприводом, камеры кругового обзора, защита от столкновения при перемещении задним ходом, система контроля слепых зон. Для водителя предлагается сиденье с электрорегулировкой положения, сообщает журнал "За рулем".

Внешность Tenet Plus L4 никого не оставит равнодушным: агрессивная решетка радиатора с бриллиантовым узором и узкие светодиодные фары, напоминающие прищур хищника, подчеркивают SUV-характер отмечает издание

Кроссовер относится к C-классу. 1,5-литровый турбомотор развивает мощность 147 лошадиных сил. На 73% кузов кроссовера состоит из высокопрочной стали. Машина разгоняется до сотни километров в час примерно за 11 секунд. Двигатель позволяет использовать 92-й бензин. Расход топлива в смешанном цикле на сто километров пути не превышает 10 литров.

Новый кроссовер Tenet Plus L4 с прищуром дикой кошки столкнется с высокой конкуренцией на российском рынке. Его основными соперниками на российском рынке будут, по мнению директора по маркетингу АГ "Авилон" Юрия Блинова, компактные паркетники. Среди них лидеры автопродаж - Haval Jolion, Belgee X50+, Geely Coolray, "Лада Веста" SW Cross, а также Omoda C5.

Приятное преимущество для Tenet дает то, что все его внешние кузовные панели оцинкованы. Средняя толщина краски составляет 120-130 микрометров. Заявленный клиренс - 203 миллиметра. О начале продаж будет сообщено дополнительно.