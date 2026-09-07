Москва7 сен Вести.Китайский автоконцерн Geely готовит премьеру. Компания рассекретила детали интерьера нового флагманского кроссовера Monjaro, который получил приставку Plus. Ранее были опубликованы фотографии экстерьера новой модели, теперь рассекречен его интерьер. Geely Monjaro Plus (Xingyue L PLUS) вскоре поступит в продажу в КНР.

Визуально спутать автомобиль с обычным Monjaro, который в России стал донором для бренда Volga, невозможно. Пятиметровый кузов новинки напоминает Lixiang и Maybach. У Geely Monjaro Plus 20-дюймовые колеса, массивные зубья решетки радиатора, широкий задний монофонарь. Но главные особенности не снаружи, а внутри.

Главной особенностью салона стал огромный 30-дюймовый дисплей, выполняющий роль центрального и пассажирского экранов отмечается в пресс-релизе компании

На массивной передней панели остался монитор цифровой панели для водителя, но роль почти всех физических кнопок взял на себя огромный дисплей центрального и пассажирского экранов.

Для удобства водителя и пассажиров все кресла, включая задний диван, имеют электрорегулировку. Спинки задних сидений могут откидываться на угол в 137 градусов. Такое редко встречается даже среди моделей, цена которых превышает 5 миллионов рублей. Дополняет картину потолочный дисплей для пассажиров задних сидений.

Акустическая система использует 23 динамика Flyme Sound, а комплекс ассистентов для водителя включает 27 вспомогательных датчиков, включая лидар. Гибридная силовая установка выдает мощность 290 лошадиных сил, которые помогает распределять водителю крупный селектор коробки передач, установленный над центральным тоннелем. Минимальный набор физических клавиш выведен на стык тоннеля и передней панели. Приятный бонус – 39 отсеков для хранения мелочей внутри салона и багажник объемом 740 литров, который можно увеличить до 1760, если сложить задний ряд сидений.

А самое любопытное техническое решение, используемое в автоновинке, это полноуправляемое шасси Monjaro Plus. Задние колеса способны подруливать, отклоняясь на 10 градусов от оси. Это сократило радиус разворота машины до 4,88 метра. Кроссовер теперь может ехать даже боком. Эксперты уже назвали этот режим движения "режимом краба".

Для кузова новинки выбрано шесть цветов. Это черный, белый, зеленый, серебристый, серебристо-красный и зеленовато-серый. Салон предусматривает три варианта отделки – бежевый, коричневый и каштаново-красный.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков назвал четыре отличия между новой Volga K50, выпускаемой на ГАЗе в Нижнем Новгороде, и ее китайским прообразом Geely Monjaro.